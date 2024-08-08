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Израиль

Единственный в Умм-Батине дом с бомбоубежищем снесен незадолго до запрета БАГАЦа

время публикации: 08 августа 2024 г., 18:59 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 19:08
Единственный в Умм-Батине дом с бомбоубежищем снесен незадолго до запрета БАГАЦа
Пресс-служба полиции Израиля

Ихаб Салем Абу-Кааф, владелец единственного укрепленного от ракетных обстрелов дома в расположенной примерно в шести километрах от Беэр-Шевы бедуинской деревне Умм-Батин, получил ордер на выселение и на снос незаконно возведенного дома.

Он подал апелляцию в окружной суд, но его апелляция была отклонена. Тогда он подал апелляцию в БАГАЦ, но ответ на апелляцию поступил вскоре после того, как власти снесли дом.

Как сообщает "Давар1", Абу-Кааф начал процедуру легализации своего дома незадолго перед тем, как получил ордер о выселении. Его апелляция была отклонена, БАГАЦ вынес временное постановление о запрете сноса дома до рассмотрения вопроса судьями Высшего суда справедливости 11 августа, но службы безопасности этого вердикта не дождались.

Операция по сносу дома сопровождалась беспорядками, бедуины жгли покрышки и забрасывали полицейских камнями. Инженерную бригаду по сносу дома сопровождали крупные силы полиции, включая конных полицейских.

Руководитель Института Рипмана по развитию Негева Хагай Резник обратился к главе правительства Биньямину Нетаниягу с письмом о начавшемся в последние месяцы ускорении процедуры сноса незаконных домов в арабском и бедуинском секторе. "Речь идет о невообразимых мерах, предпринимаемых министром Бен-Гвиром на территориях, которые не предназначены для проезда, не планируются под застройку, это просто снос ради сноса", – указывает он.

Местные жители утверждают, что в течение семидесяти лет власти делали все возможное, чтобы не позволить бедуинам узаконить строительство, а когда они получили эту возможность, их дома сносят вместо того, чтобы легализовать.

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