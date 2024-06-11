Госсекретарь США объявил о выделении на помощь сектору Газы еще 404 миллионов долларов

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил во вторник, 11 июня, о выделении новой гуманитарной помощи для палестинцев в секторе Газы на сумму более 400 миллионов долларов. Он в очередной раз призвал террористическую организацию ХАМАС принять соглашение о прекращении огня, назвав его наиболее эффективным способом решения гуманитарного кризиса в секторе.

Выступая на конференции по чрезвычайной гуманитарной помощи, проходящей в Иордании, Энтони Блинкен призвал также другие страны предоставить палестинцам больше средств для помощи пострадавшим и перемещенным в результате военных действий людям, сообщает CNN. "Кризис в секторе Газы колоссален", – заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что лишь треть бюджета Агентства ООН по помощи палестинским беженцам финансируется, и дефицит ее бюджета составит примерно 2-3 миллиарда долларов. "Каждая страна может помочь восполнить этот дефицит. Однако некоторые из стран, больше всего выражавших обеспокоенность страданиями палестинского народа в секторе Газы, включая состоятельные страны, предоставили очень мало помощи – или вообще никакой", – упрекнул госсекретарь США. Конкретизировать он не стал.

Государственный департамент сообщает, что 404 миллиона долларов будут выделены на предоставление жителям сектора Газы продуктов питания, безопасной питьевой воды, на нужды здравоохранения, образования, психосоциальную поддержку и на защиту. Энтони Блинкен заявил, что Израиль предпринял ряд мер по открытию дополнительных контрольно-пропускных пунктов и устранению препятствий на пути доставки гуманитарной помощи, но "он может и должен сделать еще больше".

"Как мы сообщили непосредственно израильскому правительству, необходимо ускорить работу по досмотру грузовиков, сократить список запрещенных товаров, увеличить количество виз для работников служб по оказанию гуманитарной помощи и создать более четкие и скоординированные каналы для гуманитарных групп, чтобы предотвратить опасность их проникновение в зоны операций ЦАХАЛа, – отметил Блинкен. – Необходимо увеличить поставки жизненно важных медикаментов и оборудования, для обеспечения ремонта систем водоснабжения и канализации. Также Израиль должен предпринять дальнейшие шаги для сокращения потерь среди гражданского населения, даже несмотря на то, что Израиль противостоит врагу, начавшую эту войну варварским нападением на мирное население 7 октября".

"Сегодня, как мы все наблюдаем, только одна вещь стоит на пути к соглашению – это ХАМАС, – подчеркнул госсекретарь США. Поэтому главное и первое требование к каждому правительству, к каждому международному институту, каждой гуманитарной организации, желающим облегчить страдания людей в секторе Газы – заставьте ХАМАС пойти на сделку".