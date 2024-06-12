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Израиль

Бойцы "Гивати" ликвидировали в Рафиахе группу боевиков и их "подземную резиденцию". Видео

время публикации: 12 июня 2024 г., 16:03 | последнее обновление: 12 июня 2024 г., 16:13
Бойцы "Гивати" ликвидировали в Рафиахе группу боевиков и их "подземную резиденцию". Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы бригады "Гивати" (162-я дивизия) действуют в районе Шабура в районе Рафиаха, на юге сектора Газы, уничтожая террористическую инфраструктуру и ликвидируя боевиков.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что бойцы "Гивати" при поддержке авиации ликвидировали шесть вооруженных боевиков, а затем провели обыск в здании, из которого вышли террористы, и обнаружили много оружия и боеприпасов, а также шахту туннеля, которая вела в "подземную резиденцию террористов".

8170-й инженерный батальон уничтожил убежище террористов.

Судя по сообщению ЦАХАЛа, 10 июня в бою именно в этом районе Рафиаха погибли офицер и трое бойцов разведроты бригады "Гивати": майор Таль Пшебильски-Шаулов, старший сержант Эйтан Карлсбрун, сержант Альмог Шалом, сержант Яир Левин. В том же бою еще один офицер и четверо бойцов разведроты бригады "Гивати" получили тяжелые ранения. Еще один боец ​​получил ранение средней степени тяжести.

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