Бойцы "Гивати" ликвидировали в Рафиахе группу боевиков и их "подземную резиденцию". Видео

Бойцы бригады "Гивати" (162-я дивизия) действуют в районе Шабура в районе Рафиаха, на юге сектора Газы, уничтожая террористическую инфраструктуру и ликвидируя боевиков.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что бойцы "Гивати" при поддержке авиации ликвидировали шесть вооруженных боевиков, а затем провели обыск в здании, из которого вышли террористы, и обнаружили много оружия и боеприпасов, а также шахту туннеля, которая вела в "подземную резиденцию террористов".

8170-й инженерный батальон уничтожил убежище террористов.

Судя по сообщению ЦАХАЛа, 10 июня в бою именно в этом районе Рафиаха погибли офицер и трое бойцов разведроты бригады "Гивати": майор Таль Пшебильски-Шаулов, старший сержант Эйтан Карлсбрун, сержант Альмог Шалом, сержант Яир Левин. В том же бою еще один офицер и четверо бойцов разведроты бригады "Гивати" получили тяжелые ранения. Еще один боец ​​получил ранение средней степени тяжести.