Шестеро "друзей Греты", включая депутата Европарламента, депортированы из Израиля

Оставшиеся пассажиры "селфи-флотилии", арестованные после захвата ЦАХАЛом яхты Madleen, депортированы из Израиля. Речь идет о шестерых участниках "Флотилии свободы", отправившихся в пиар-акцию "прорыва блокады" морским путем в сектор Газы с грузом гуманитарной помощи – около 100 кг муки и детского питания.

Ранее из Израиля была депортирована шведская экоактивистка Грета Тунберг, однако остальные участники флотилии отказались подписать согласие на депортацию и остались в Израиле еще на сутки. За это время они предстали перед судом, который вынес решение о депортации, после чего были депортированы.

В четверг, 12 июня, о депортации остальных шестерых пропалестинских активистов, включая депутата Европарламента Риму Хасан, сообщило министерство иностранных дел Израиля. По словам представителя МИД, шестеро пассажиров "селфи-яхты" находятся по пути домой. "Не забудьте сделать селфи перед отлетом", – прокомментировали в МИДе публикацию о депортации активистов.

На опубликованных министерством иностранных дел фотографиях шестеро пропалестинских активистов одеты в одинаковые светло-серые трикотажные костюмы и белые футболки, они везут с собой личные вещи, включая гитару.

В ночь на 10 июня участники акции "флотилия свободы", планировавшие прорвать морскую блокаду и доплыть на яхте Madleen до Газы, были доставлены из Ашдода в аэропорт "Бен-Гурион". МИД Израиля сообщил: "Пассажиры "селфи яхты" прибыли в аэропорт "Бен-Гурион", чтобы вылететь из Израиля и вернуться в свои страны. Несколько пассажиров "селфи яхты" улетят в течение нескольких часов. Те, кто откажется подписать документы о депортации и покинуть Израиль, предстанут перед судом в соответствии с израильским законодательством для вынесения решения о депортации. Консулы из стран проживания пассажиров встречали их в аэропорту".

В ночь на 9 июня Армия обороны Израиля перехватила яхту Madleen, пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы. МИД Израиля сообщал: "Все пассажиры "селфи-яхты" живы и невредимы. Им предоставили сэндвичи и воду. Шоу окончено". Были опубликованы видео экипажа яхты и фотография довольной Греты Тунберг. Перехват был осуществлен бойцами морского спецназа "Шайетет-13". Яхта Madleen направлена в морской порт Ашдод.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац на своей странице в X опубликовал следующее заявление: "Я поздравляю Армию обороны Израиля с быстрым и безопасным захватом яхты Madleen, которой не дали прорвать блокаду и достичь берегов Газы. Я поручил Армии обороны Израиля показать пассажирам яхты видео ужасов резни 7 октября, когда они прибудут в порт Ашдода. Важно, чтобы антисемитка Грета и ее соратники-сторонники ХАМАСа увидели, что это за террористическая организация – ХАМАС, которую они приехали поддерживать и на которую они работают, какие зверства они совершили против женщин, стариков и детей, и против кого Израиль борется, чтобы защитить себя".

Позже Кац сообщил, что после прибытия яхты Madleen в порт Ашдода, находившихся на ее борту активистов, поместили в отдельную комнату для просмотра фильма о резне 7 октября и о преступлениях ХАМАСа. По словам Каца, когда активисты поняли, о чем этот фильм, они отказались его смотреть. "Антисемитские участники флотилии закрывают глаза на правду. Они снова доказали, что предпочитают убийц жертвам, и они продолжают игнорировать злодеяния, совершенные ХАМАСом против израильских женщин, детей и стариков", – заявил министр.

Яхта Madleen, относящаяся к коалиции "Флотилия свободы", отплыла от Сицилии 1 июня. Декларировалась задача команды – доставка в анклав гуманитарной помощи. Заявлялось, что на борту, помимо активистов, находятся детское питание, подгузники, мука, рис, фильтры для воды, средства гигиены и медицинское оборудование. Отметим, что гуманитарная помощь в настоящее время регулярно поступает в Газу.

На борту яхты было немало знаменитостей – пропалестинская экоактивистка Грета Тунберг, депутат Европарламента Рима Хасан – политик палестинского происхождения, представляющая Францию, и другие.