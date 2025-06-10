МИД Израиля возражал против показа "Грете и ее друзьям" фильма о зверствах ХАМАСа

По информации 12-го телеканала, министерство иностранных дел возражало против показа фильма о резне 7 октября активистам, пытавшимся прорвать морскую блокаду Газы на яхте Madleen.

По информации телеканала, генеральный директор МИДа и специалисты министерства считали, что "насильный" показ документальных кадров, запечатлевших зверства ХАМАСа, активистам "Флотилии свободы", может нанести реальный политический ущерб Израилю и его имиджу, а задача Израиля – вести себя сдержанно, с большой терпимостью и достоинством, делая тем самым провокацию пропалестинских активистов неуместной.

При этом окружение министра обороны Исраэля Каца, который был инициатором "кинопоказа", считали, что это сделает очевидным лицемерие активистов, которые отправились на прорыв блокады, вооружившись устоявшимися стереотипами, и не имея представления о том, что произошло 7 октября.

По информации телеканала, разногласия между МИД и министерством обороны были столь велики, что гендиректор внешнеполитического ведомства обратился к военному секретарю премьер-министра Роману Гофману и главе канцелярии Цахи Браверману с просьбой, чтобы Нетаниягу вмешался в ситуацию. Однако премьер-министр решил в этот вопрос не вмешиваться.

По данным телеканала, Грету и ее друзей привели в кабинет, в котором должен был состояться показ. Их предупредили о том, какого рода фильм им будет показан, и на экране появились первые кадры, когда "зрители" заявили, что они не хотели бы его смотреть и вышли из комнаты.