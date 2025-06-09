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Мир

МИД Швеции отказался вмешиваться в ситуацию с яхтой Maadleen и помогать Грете Тумберг

Газа
Акции протеста
Швеция
время публикации: 09 июня 2025 г., 21:46 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 21:52
МИД Швеции отказался вмешиваться в ситуацию с яхтой Maadleen и помогать Грете Тумберг
МИД Израиля

После того, как бойцы морского спецназа поднялись на борт яхты, Грета Тумберг обратилась к министерству иностранных дел Швеции с требованием вмешаться в ситуацию и потребовать от Израиля "освободить" судно. После ее обращения шквал звонков от пропалестинских активистов в Швеции обрушился на МИД.

По информации Daly Mail, глава МИДа Швеции Мария Мальмер Стенергард отказалась помогать участникам "Флотилии Свободы", заявив, что, по ее мнению, экологическая активистка Грета Тумберг не нуждается в поддержке, поскольку проигнорировала предупреждения об опасности этого путешествия.

"Огромная ответственность лежит на тех, кто решает путешествовать вопреки рекомендациям", – заявила министр у здания шведского парламента, возле которого собрались митингующие.

Мария Мальмер Стенергард сказала, что после обращения Греты поступило огромное количество звонков на "горячую линию" консульства, в результате чего граждане Швеции, находящиеся за границей и действительно нуждающиеся в помощи, были вынуждены длительное время находиться на линии.

"Довольно опасно проводить кампанию, в результате которой оказывается заблокирована "горячая линия" министерства иностранных дел", – заявила министр.

При этом глава МИДа Швеции подчеркнула: если Грете Тумберг действительно потребуется помощь консульства, она ей будет оказана, как всякому гражданину Швеции, оказавшемуся в сложной ситуации.

Мир
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