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Ближний Восток

SyriaTV: на юго-западе Сирии израильскими военными застрелен местный житель

Сирия
ЦАХАЛ
время публикации: 12 июня 2025 г., 08:46 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 08:53
SyriaTV: на юго-западе Сирии израильскими военными застрелен местный житель
AP Photo/Matias Delacroix

Канал SyriaTV передает, что в районе Байт-Джана, на юго-западе Сирии, израильскими военными был застрелен местный житель. Названо его имя: Мухаммад Хамада. Кроме того, силы ЦАХАЛа задержали семь местных жителей.

Накануне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщала о задержании нескольких местных жителей израильскими военными в указанном районе.

Несколько дней назад SOHR передавал, что 8 июня двое вооруженных мужчин на мотоцикле обстреляли израильский военный пост к западу от деревни Маария в провинции Дараа, на юго-западе Ливана. Сведений о пострадавших не поступало. Нападавшие скрылись. SOHR утверждает, что в ответ израильские военные открыли огонь по домам в деревне Маария.

ЦАХАЛ эту информацию не комментировал.

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// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 июня 2025

SOHR: на юго-западе Сирии обстреляли израильский военный пост