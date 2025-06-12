Законопроект о роспуске Кнессете отклонен

В израильском парламенте в ночь на 12 июня состоялось голосование по законопроекту о роспуске Кнессета. Законопроект был отклонен 61 голосами "против" при 53 голосах "за".

Остановить роспуск Кнессета 25-го созыва удалось после достижения соглашений между ультраортодоксами и председателем комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлием Эдельштейном.

Законопроекты о роспуске Кнессета были поданы депутатами Ахмадом Тиби, Боазом Топоровски, Одедом Форером, Уалидом Тахи, Мейрав Михаэли, Наамой Лазими, Гиладом Каривом, Пниной Тамено-Шете и другими.

Депутаты от партии "Агудат Исраэль" ("Яадут а-Тора") Яаков Теслер и Моше Рот голосовали за роспуск Кнессета. Но единого мнения в "Яадут а-Тора" не было.

Переговоры между Эдельштейном, ультраортодоксами и юридическим советником Кнессета Сагит Афик продолжались весь день. Целью этих переговоров была выработка согласованных принципов закона о призыве, который устроил бы все стороны. Главным камнем преткновения оставался вопрос о сроках вступления в силу санкций в отношении уклоняющихся от службы.

Несмотря на соглашения в коалиции, оппозиция приняла решение вынести на голосование законопроект о роспуске Кнессета.

После того, как законопроект о роспуске Кнессета был отклонен, в следующий раз аналогичный законопроект можно будет подать не ранее, чем через полгода.