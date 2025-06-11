СМИ: встреча юрсоветника Кнессета с представителями ШАС и "Яадут а-Тора" завершилась безрезультатно

Новостные службы "Кан" и N12 сообщают, что встреча юридического советника Кнессета Сагит Афик с депутатами Яаковом Ашером и Ури Маклебом ("Яадут а-Тора"), а также с представителями ШАС Ариэлем Атиасом и Иноном Азулаем, завершилась безрезультатно.

В ходе встречи обсуждались параграфы закона о призыве в попытке прийти к согласованным формулировкам, которые позволили бы юридическому советнику Кнессета представлять этот законопроект в парламентских и судебных инстанциях.

По данным "Кан Бет", камнем преткновения на переговорах стало требование юридического советника о введении в рамках закона о призыве личных санкций в отношении уклонистов с первого дня, после утверждения закона.

По данным новостной службы N12, ожидается, что Биньямин Нетаниягу, прибыв в Кнессет, вмешается в ход переговоров с религиозными партиями.