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Израиль

СМИ: встреча юрсоветника Кнессета с представителями ШАС и "Яадут а-Тора" завершилась безрезультатно

Призыв ультраортодоксов
Коалиция
Кнессет
время публикации: 11 июня 2025 г., 19:00 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 19:02
СМИ: встреча юрсоветника Кнессета с представителями ШАС и "Яадут а-Тора" завершилась безрезультатно
Chaim Goldberg FLASH90

Новостные службы "Кан" и N12 сообщают, что встреча юридического советника Кнессета Сагит Афик с депутатами Яаковом Ашером и Ури Маклебом ("Яадут а-Тора"), а также с представителями ШАС Ариэлем Атиасом и Иноном Азулаем, завершилась безрезультатно.

В ходе встречи обсуждались параграфы закона о призыве в попытке прийти к согласованным формулировкам, которые позволили бы юридическому советнику Кнессета представлять этот законопроект в парламентских и судебных инстанциях.

По данным "Кан Бет", камнем преткновения на переговорах стало требование юридического советника о введении в рамках закона о призыве личных санкций в отношении уклонистов с первого дня, после утверждения закона.

По данным новостной службы N12, ожидается, что Биньямин Нетаниягу, прибыв в Кнессет, вмешается в ход переговоров с религиозными партиями.

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