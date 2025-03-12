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Израиль

Пресс-служба ЦАХАЛа: боевики ХАМАСа отправили на позиции военных в Газе четырехлетнего ребенка

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 12 марта 2025 г., 13:55 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 14:38
Пресс-служба ЦАХАЛа: боевики ХАМАСа отправили на позиции военных в Газе четырехлетнего ребенка
Пресс-служба ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа: боевики ХАМАСа отправили на позиции военных в Газе четырехлетнего ребенка
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал сообщение о чрезвычайном происшествии вечером 11 марта в районе буферной зоны на границе сектора Газы.

Военнослужащие ЦАХАЛа заметили приближающегося к ним маленького ребенка – мальчика четырех лет. Позже, во время разговора с солдатами ребенок сказал, что его на позиции Армии обороны Израиля послали боевики ХАМАСа. При этом мальчик был босым, хотя и в куртке.

"Террористическая организация ХАМАС не гнушается использовать все средства и методы, чтобы эксплуатировать мирных жителей и детей в целях содействия террористической деятельности", – заявляет Эдраи.

Израиль
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