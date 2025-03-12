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Израиль

"Галей ЦАХАЛ": Нетаниягу планирует серию исков против тех, кто увязывает его с делом "Катаргейт"

Суд
Катар
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 12 марта 2025 г., 11:16 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 11:17
"Галей ЦАХАЛ": Нетаниягу планирует серию исков против тех, кто увязывает его с делом "Катаргейт"
Chaim Goldberg/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу планирует подать иск против тех, кто публикуют утверждения о его причастности к так называемому делу "Катаргейт", передает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

Согласно опубликованной информации, среди тех, кто находятся в списке порталы "Сругим" и Walla, исследовательский институт MEMRI, а также некоторые активисты протеста – Ами Дрор и другие.

Накануне сообщалось, что Нетаниягу опубликовал видео, в котором заявил, что подал в суд на бывшего министра Моше (Буги) Яалона. "Я решил больше не молчать, – заявил глава правительства. – Сегодня я подал в суд на Буги Яалона за ту омерзительную ложь, которую он распространяет – якобы я получил что-то от Катара. Так что вам я могу сказать: от Катара я не получил ничего, но от Буги получу, и это только начало".

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 марта 2025

Нетаниягу подал в суд на Буги Яалона: "От Катара я не получал ничего, получу от Буги"