"Галей ЦАХАЛ": Нетаниягу планирует серию исков против тех, кто увязывает его с делом "Катаргейт"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу планирует подать иск против тех, кто публикуют утверждения о его причастности к так называемому делу "Катаргейт", передает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

Согласно опубликованной информации, среди тех, кто находятся в списке порталы "Сругим" и Walla, исследовательский институт MEMRI, а также некоторые активисты протеста – Ами Дрор и другие.

Накануне сообщалось, что Нетаниягу опубликовал видео, в котором заявил, что подал в суд на бывшего министра Моше (Буги) Яалона. "Я решил больше не молчать, – заявил глава правительства. – Сегодня я подал в суд на Буги Яалона за ту омерзительную ложь, которую он распространяет – якобы я получил что-то от Катара. Так что вам я могу сказать: от Катара я не получил ничего, но от Буги получу, и это только начало".