"Дело на полмиллиона": против сообщника мошенников 79-летнего Леонида Ротштейна подано обвинение

Государственная прокуратура подала в мировой суд Иерусалима обвинительное заключение против Леонида Ротштейна, 79-летнего жителя Маале-Адумим, в связи с его участием в мошенничестве, жертвами которого стали десятки русскоязычных стариков.

В обвинительном заключении сказано, что Ротштейн, действуя в составе разветвленной преступной организации, на протяжении многих месяцев – с сентября 2023 года по 11 февраля 2025 года – причинил вред 27 жертвам, большинство из которых были пожилыми людьми. Общая сумма, полученная ответчиком путем мошенничества и кражи, составляет 447500 шекелей.

Схема мошенничества, как сообщала ранее полиция, была стандартной: к пожилым людям звонили из "компании связи" и по-русски предлагали "помочь" с решением технических проблем, загрузив программу AllDesk на свой телефон (достаточно было кликнуть по присланной ссылке). После загрузки этой программы мошенники получали доступ к мобильному телефону и личным данным, что зачастую давало им возможность от имени владельца телефонного номера совершать покупки и банковские транзакции. Если через телефон не удавалось получить доступ к счету, то мошенники звонили снова, на сей раз представляясь сотрудниками банка или полиции, сообщали потенциальным жертвам, что они стали жертвами мошенников и теперь "должны сотрудничать", чтобы не потерять деньги. Их просили передать кредитные карты и наличные деньги посыльному от имени "полиции".

Судя по тексту обвинения, роль Ротштейна состояла в том, что он получал от жертв кредитные карты и наличные деньги, а также снимал деньги в банкоматах и переводил их другим членам преступной группы, иногда – за границу.

В сообщении полиции было сказано, что Леонид Ротштейн дал признательные показания. Судя по видеозаписям камер наблюдения, опубликованным полицией, Ротштейн снимал наличные деньги в банкоматах, пользуясь кредитными карточками жертв мошенничества. При этом Ротштейн явно получал инструкции по мобильному телефону, то есть он был одним из исполнителей, но не организатором мошенничества.

Отметим, что зачастую мошенники, "целевой аудиторией" которых являются пожилые русскоговорящие граждане, не владеющие ивритом, привлекают к своей деятельности людей старшего возраста. По всей видимости, старики вызывают больше доверия у стариков.