"Меня и мою семью протащили через врата ада". Нетаниягу заявил протест судьям

В окружном суде Тель-Авива продолжается допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Глава правительства отвечает на вопросы адвоката Амита Хадада. Он задает ему вопросы, касающиеся "дела 4000", в рамках которого Нетаниягу обвиняется в получении взятки и обмане общественного доверия.

В ходе заседания вспыхнула бурная дискуссия между премьер-министром и судьями. Это произошло после того, как судьи в очередной раз попросили адвоката Амита Хадада поторопиться. "Вы задаете одни и те же вопросы, а обвиняемый дает одни и те же ответы. Все более или менее понятно. Нетаниягу утверждает, что ничего не знал", – сказал судья Моше Бар-Ам. Речь идет о вопросе, знал ли Нетаниягу о том, что Шауль Алович давал указание редакции портала Walla не публиковать новости, компрометирующие премьер-министра.

Судья Одед Шахам также напомнил адвокату, что согласовано по возможности сократить расследование.

Нетаниягу резко выступил против этих требований судей. "Я протестую. Десять лет меня тащат по всем инстанциям по обвинению во взяточничестве. Протестующие стояли на мостах и кричали: "Взяточничество, обман доверия!" Все эти 315 эпизодов разваливаются один за другим. Ради них взяли в заложники всю страну. Из-за них меня и всю мою семью протащили через врата ада. Но я справлюсь со всем этим и одержу победу. И я имею право на еще несколько минут, чтобы показать полный абсурд каждого эпизода. Я не готов мириться с тем, что здесь происходит", – сказал Нетаниягу.

Глава судейской коллегии судья Ривка Фридман-Фельдман попросила Нетаниягу понизить тон. "Госпожа судья, обычно я человек очень сдержанный, но происходит что-то совершенно неприемлемое. Абсурдные, ни на чем не обоснованные обвинения разрушили нашу жизнь. Я выполняю свои обязанности премьер-министра и в эти дни, я прихожу сюда два раза в неделю, но меня лишают права разбивать камни абсурдных обвинений, являющихся полной ложью", – продолжил говорить на повышенных тонах премьер-министр. Он сопровождал свои слова ударами кулака по столу.

После этой вспышки премьер-министр получил служебную записку и попросил прервать судебное заседание "на продолжительное время".

Напомним, что до завершения допроса Нетаниягу адвокатом осталось не более семи заседаний. После этого премьер-министра будут допрашивать представители прокуратуры.