Массажист из Иерусалима обвинен в изнасиловании и непристойных действиях

Государственная прокуратура подала в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против жителя Иерусалима Фахми Зуабы за изнасилование и непристойные действия в отношении двух женщин.

Судя по опубликованным данным, Фахми Зуаба работал массажистом в принадлежавшем ему салоне, который располагался в торговом центре в иерусалимском районе Писгат-Зеэв. Он рекламировал свои услуги на сайте Groupon, где он, помимо прочего, ложно представлялся физиотерапевтом.

В 2022-2023 годах заявительницы обращались к нему с просьбой о прохождении курса лечебного массажа. В обоих случаях обвиняемый совершал действия сексуального характера. Причем в одном из случаев обвиняемый положил на лицо потерпевшей маску и заявил, что это косметическая маска, хотя на самом деле в маске содержалось вещество, вызвавшее у женщины головокружение.