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Израиль

Массажист из Иерусалима обвинен в изнасиловании и непристойных действиях

Прокуратура
Сексуальное насилие
Иерусалим
время публикации: 12 марта 2025 г., 11:50 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 11:56
Массажист из Иерусалима обвинен в изнасиловании и непристойных действиях
Пресс-служба полиции Израиля

Государственная прокуратура подала в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против жителя Иерусалима Фахми Зуабы за изнасилование и непристойные действия в отношении двух женщин.

Судя по опубликованным данным, Фахми Зуаба работал массажистом в принадлежавшем ему салоне, который располагался в торговом центре в иерусалимском районе Писгат-Зеэв. Он рекламировал свои услуги на сайте Groupon, где он, помимо прочего, ложно представлялся физиотерапевтом.

В 2022-2023 годах заявительницы обращались к нему с просьбой о прохождении курса лечебного массажа. В обоих случаях обвиняемый совершал действия сексуального характера. Причем в одном из случаев обвиняемый положил на лицо потерпевшей маску и заявил, что это косметическая маска, хотя на самом деле в маске содержалось вещество, вызвавшее у женщины головокружение.

Израиль
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