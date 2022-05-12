"Кан-11": службам безопасности Израиля удалось получить результаты КТ тела журналистки "Аль-Джазиры"

В то время, как палестинская администрация отказывается от сотрудничества с Израилем при расследовании обстоятельств гибели Ширин Абу Аклэ, убитой 11 мая в Дженине, телеканал "Кан-11" сообщил, что службам безопасности Израиль удалось получить некоторую информацию.

Корреспондент телеканала Шели Тапиро в вечернем выпуске новостей сообщила, что силам безопасности удалось получить результаты компьютерной томографии тела, которые были сделаны в Институте судебной медицины Национального университета Ан-Наджа, где проводилось вскрытие. По данным телеканала, снимки были переданы израильским специалистам в надежде, что это поможет установить, чьей пулей была убита журналистка.

Согласно информации телеканала, полученные снимки имеют большое значение для расследования, однако израильские эксперты говорят, что их одних недостаточно, чтобы сделать однозначные выводы.

Ранее власти Израиля обратились к руководству США с просьбой о содействии в процессе убеждения администрации Палестинской автономии по поводу необходимости совместного расследования обстоятельств гибели в Дженине журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклэ.

В Вашингтоне заявляют о заинтересованности в проведении такого расследования. Напомним, что Ширин Абу Аклэ, проживавшая в арабской части Иерусалима, была гражданкой США.

Израиль просит власти ПА передать пулю, извлеченную из головы погибшей журналистки, чтобы провести профессиональную баллистическую экспертизу, во время которой смогут присутствовать представители ПА и США. Израильская сторона также выразила готовность к тому, чтобы подобную экспертизу проводили американские специалисты. При этом отмечается, что действия палестинской стороны затрудняют расследование: тело забрали с места происшествия без проведения необходимой экспертизы, потом его доставили в морг больницы "Ибн Сина" в Дженине, затем тело несли по улицам в сопровождении толпы, потом пулю изъяли из головы в ходе вскрытия в университете "Ан-Наджа" в Рафидии, к западу от Шхема, и т.д.

Эксперты института судебной медицины Национального университета Ан-Наджа, проводившие вскрытие тела, на пресс-конференции объявили, что причиной смерти стало попадание в голову разрывной пули (رصاصة متفجرة), от полученного ранения женщина умерла мгновенно, передает агентство Maan. Экспертиза также показала, что оружие, из которого была выпущена пуля, было "очень скорострельным" (من نوع سريع جداً). Деформированная пуля была изъята и передана в лабораторию для дальнейшего анализа. Затем, после исследования, было заявлено, что "невозможно установить, кем именно она была убита, израильскими военнослужащими или палестинскими боевиками".