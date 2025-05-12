Террористы выбрались из туннелей – ЦАХАЛ не имеет возможности реагировать

В связи с требованием ХАМАСа о полном прекращении всех боевых действий на время передачи заложника Идана Александра, сотни террористов выбрались из туннелей – в том числе в районах, которые до сих пор считались зачищенными.

"Сругим" цитирует находящихся в секторе Газы военнослужащих: "Сотни террористов выходят на поверхность под прикрытием прекращения огня туда, где до сих пор они знали, что будут уничтожены. Каждые три минуты регистрируется присутствие противника в местах, которые были стерильными, и у нас нет возможности реагировать".

Высокопоставленный представитель ЦАХАЛа выразил опасение, что террористы закладывают взрывные устройства и возвращаются на позиции в районе, который был стерильным, в то время как военнослужащим запрещено что-либо делать.