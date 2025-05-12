ХАМАС: Идан Александр освобожден в рамках усилий по прекращению огня

Палестинская террористическая организация ХАМАС опубликовала официальное заявление, в котором подчеркивается: военнослужащий ЦАХАЛа Идан Александр, обладающий двойным гражданством США и Израиля, освобожден в рамках усилий по прекращению огня, открытию пограничных переходов и возобновлению поставок гуманитарной помощи.

В соответствии с этим заявлением, освобождению заложника предшествовали интенсивные переговоры с США, в ходе которых обсуждались вышеназванные вопросы.