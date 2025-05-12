ХАМАС требует прекращения всех боевых действий на время передачи заложника

Израиль прекратит разведывательные полеты над сектором Газы перед освобождением заложника Идана Александра.

Представители ХАМАСа обусловили передачу похищенного представителям Красного Креста обеспечением безопасного коридора, прекращением воздушного наблюдения над сектором и полным прекращением всех боевых действий в период передачи похищенного.

Впервые процесс освобождения заложника будет проводиться не в период прекращения огня, а в процессе боевых действий, когда силы ЦАХАЛа находятся на территории сектора Газы.

До сих пор неизвестно, что Израиль предоставит в обмен на освобождение Идана Александра: по утверждению ХАМАСа, США обязались открыть переходы для доставки в сектор Газы гуманитарной помощи.