ХАМАС требует прекращения всех боевых действий на время передачи заложника
время публикации: 12 мая 2025 г., 11:03 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 11:03
Израиль прекратит разведывательные полеты над сектором Газы перед освобождением заложника Идана Александра.
Представители ХАМАСа обусловили передачу похищенного представителям Красного Креста обеспечением безопасного коридора, прекращением воздушного наблюдения над сектором и полным прекращением всех боевых действий в период передачи похищенного.
Впервые процесс освобождения заложника будет проводиться не в период прекращения огня, а в процессе боевых действий, когда силы ЦАХАЛа находятся на территории сектора Газы.
До сих пор неизвестно, что Израиль предоставит в обмен на освобождение Идана Александра: по утверждению ХАМАСа, США обязались открыть переходы для доставки в сектор Газы гуманитарной помощи.
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// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 12 мая 2025