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Израиль

Ганц: "Нетаниягу приватизирует нашу национальную безопасность"

Оппозиция
Махане Мамлахти
Бени Ганц
время публикации: 12 мая 2025 г., 14:35 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 14:35
Ганц: "Нетаниягу приватизирует нашу национальную безопасность"
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 12 мая, Бени Ганц на заседании фракции "Махане Мамлахти" заявил: "Мы счастливы, что Идан Александр возвращается. Но всё переворачивается во мне при мысли о том, что правительство не проявляет инициативы по возвращению заложников. Нетаниягу приватизирует нашу национальную безопасность. Время уходит. Более 40 заложников, которых можно было спасти. Но время упущено".

"Я обращаюсь сейчас к Нетаниягу и говорю ему – ХАМАС прижат к стенке. Есть возможность разработать план, который позволит вернуть всех заложников, демилитаризовать сектор Газы и привести к смене власти в Газе. Говорю вам со всей ответственностью", – сказал Ганц.

"Администрация Трампа тверда в своем намерении прийти к соглашениям по нормализации с Саудовской Аравией и другими странами. Если мы останемся в стороне, можем утратить стратегическое преимущество в регионе. Недальновидность Нетаниягу уже однажды привела нас к утрате этого преимущества. Нельзя идти на такой риск еще раз", – заявил лидер "Махане Мамлахти".

Израиль
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