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Израиль

Кнессет проголосовал за отмену закона о ротации на посту главы правительства

Законы
Кнессет
Правительство
время публикации: 12 мая 2025 г., 20:50 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 20:56
Кнессет проголосовал за отмену закона о ротации на посту главы правительства
Olivier Fitoussi/Flash90

На пленарном заседании Кнессета большинством голосов во втором и третьем чтениях принята поправка, отменяющая пункт Основного закона, позволявший создавать ротационное правительство. Законопроект поддержали 84 парламентария, воздержавшихся и голосовавших против не было.

Законопроект был разработан законодательной комиссией Кнессета и депутатами Элиягу Равиво ("Ликуд"), Эфрат Райтен ("Демократим"), Карин Эльхарар ("Еш Атид").

Закон позволял ротацию на посту главы правительства, как это происходило в Кнессете 23-го созыва, когда о ротации на посту главы правительства договорились Биньямин Нетаниягу и Бени Ганц, а затем в 36-м правительстве Нафтали Беннета – Яира Лапида.

Создание ротационного правительства было закреплено в поправке номер 8 к "Основному закону". Согласно этой поправке, лидер блока мог отправить в отставку министров только из своего блока, а каждая сторона получала право вето на важные решения, которые пыталась провести вторая сторона.

Израиль
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