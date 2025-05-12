В секторе Газы возобновлены военные действия, палестинцы сообщают об ударах

После того, как освобожденный из плена ХАМАСа военнослужащий Идан Александр был передан представителям ЦАХАЛа, в секторе Газы возобновились боевые действия.

Палестинские источники в Газе сообщили об авиаударе к западу от города Газа, а также об артиллерийском обстреле в районе Дарадж Туфах в секторе.

Напомним, по требованию ХАМАСа за несколько часов до освобождения заложника было прекращено наблюдение с воздуха, военнослужащие получили приказ не реагировать на действия противника.

Находящиеся в секторе Газы военнослужащие ЦАХАЛа сообщали о появлении на поверхности земли сотен террористов, выбравшихся из туннелей – в том числе в "стерильных" районах, где их появление должно было неминуемо привести к атаке ЦАХАЛа.