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Израиль

В секторе Газы возобновлены военные действия, палестинцы сообщают об ударах

ХАМАС
время публикации: 12 мая 2025 г., 20:48 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 20:52
В секторе Газы возобновлены военные действия, палестинцы сообщают об ударах
AP Photo/Ariel Schalit

После того, как освобожденный из плена ХАМАСа военнослужащий Идан Александр был передан представителям ЦАХАЛа, в секторе Газы возобновились боевые действия.

Палестинские источники в Газе сообщили об авиаударе к западу от города Газа, а также об артиллерийском обстреле в районе Дарадж Туфах в секторе.

Напомним, по требованию ХАМАСа за несколько часов до освобождения заложника было прекращено наблюдение с воздуха, военнослужащие получили приказ не реагировать на действия противника.

Находящиеся в секторе Газы военнослужащие ЦАХАЛа сообщали о появлении на поверхности земли сотен террористов, выбравшихся из туннелей – в том числе в "стерильных" районах, где их появление должно было неминуемо привести к атаке ЦАХАЛа.

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