x
12 мая 2025
|
последняя новость: 21:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 мая 2025
|
12 мая 2025
|
последняя новость: 21:46
12 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Мотоциклист столкнулся с автомобилем возле Лимана, он в тяжелом состоянии

время публикации: 12 мая 2025 г., 20:34 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 20:37
Мотоциклист столкнулся с автомобилем возле Лимана, он в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

На шоссе 4 возле поселка Лиман мотоцикл столкнулся с автомобилем. В результате аварии мотоциклист, мужчина в возрасте около 30 лет, получил тяжелые травмы головы и конечностей.

Прибывшие на место происшествия медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали ему неотложную помощь, после чего отвезли его в тяжелом состоянии в больницу.

Еще один пострадавший с легкими травмами добрался до больницы самостоятельно.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 мая 2025

В результате ДТП в Ришон ле-Ционе тяжело травмирован мотоциклист