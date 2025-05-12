Мотоциклист столкнулся с автомобилем возле Лимана, он в тяжелом состоянии

На шоссе 4 возле поселка Лиман мотоцикл столкнулся с автомобилем. В результате аварии мотоциклист, мужчина в возрасте около 30 лет, получил тяжелые травмы головы и конечностей.

Прибывшие на место происшествия медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали ему неотложную помощь, после чего отвезли его в тяжелом состоянии в больницу.

Еще один пострадавший с легкими травмами добрался до больницы самостоятельно.