Мотоциклист столкнулся с автомобилем возле Лимана, он в тяжелом состоянии
время публикации: 12 мая 2025 г., 20:34 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 20:37
На шоссе 4 возле поселка Лиман мотоцикл столкнулся с автомобилем. В результате аварии мотоциклист, мужчина в возрасте около 30 лет, получил тяжелые травмы головы и конечностей.
Прибывшие на место происшествия медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали ему неотложную помощь, после чего отвезли его в тяжелом состоянии в больницу.
Еще один пострадавший с легкими травмами добрался до больницы самостоятельно.
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