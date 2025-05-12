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Израиль

БАГАЦ признал назначение директора Управления госслужбы незаконным

Назначения
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 12 мая 2025 г., 20:06 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 20:15
БАГАЦ признал назначение директора Управления госслужбы незаконным
Yonatan Sindel/Flash90

Высший суд справедливости большинством голосов постановил, что назначение руководителя Управления государственной службы должно осуществляться согласно принятому механизму, включающему отборочную процедуру и конкурс.

В соответствии с вердиктом судей, процедура, которую избрало правительство для назначения директора Управления госслужбы, не обеспечивает гарантий независимости, аполитичности и профессиональности кандидата, как не дает возможности выбрать наиболее подходящего для этой должности человека.

Данный вердикт принят большинством из двух голосов против одного: судьи Амит Ицхак и Дафна Барак-Эрез проголосовали за то, чтобы счесть назначение директора Управления госслужб незаконным, в то время как судья Ноам Сольдберг выступил против этого вердикта.

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