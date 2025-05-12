Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в Тель-Авиве
время публикации: 12 мая 2025 г., 08:31 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 08:39
Полиция сообщила, что 11 мая был задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в совершении убийства и покушений на убийство 17 февраля 2025 года на улице Иегуда Амихай в Тель-Авиве.
Подозреваемый будет доставлен в мировой суд в Тель-Авиве для продления срока содержания под стражей.
Вооруженное нападение на улице Иегуда Амихай в Тель-Авиве было совершено вечером 17 февраля 2025 года, были ранены два человека, один из них позже умер в больнице "Ихилов".
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