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Израиль

"Проклятые сионисты, конец близок": житель Иерусалима обвинен в порче камер наблюдения на горе Мерон

Полиция
Расследование
время публикации: 12 мая 2025 г., 08:46 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 08:46
"Проклятые сионисты, конец близок": житель Иерусалима обвинен в порче камер наблюдения на горе Мерон
Пресс-служба полиции Израиля

Подано обвинение против 19-летнего жителя Иерусалима, представителя ультраортодоксальной общины, который был задержан 30 апреля по подозрению в нанесению ущерба инфраструктуре безопасности на горе Мерон.

В ходе следствия было установлено, что подозреваемый был причастен к нанесению ущерба камерам наблюдения (одни были закрашены черной краской, у других были перерезаны кабели) на горе Мерон. Кроме того, его подозревают в том, что он оставил на стенах угрожающие надписи, например такую: "Проклятые сионисты, ваш конец близок".

Ущерб инфраструктуре оценивается в десятки тысяч шекелей.

Подозреваемый скрывался на складе в городе Цфат. Где и был задержан.

Израиль
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