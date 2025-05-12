"Проклятые сионисты, конец близок": житель Иерусалима обвинен в порче камер наблюдения на горе Мерон

Подано обвинение против 19-летнего жителя Иерусалима, представителя ультраортодоксальной общины, который был задержан 30 апреля по подозрению в нанесению ущерба инфраструктуре безопасности на горе Мерон.

В ходе следствия было установлено, что подозреваемый был причастен к нанесению ущерба камерам наблюдения (одни были закрашены черной краской, у других были перерезаны кабели) на горе Мерон. Кроме того, его подозревают в том, что он оставил на стенах угрожающие надписи, например такую: "Проклятые сионисты, ваш конец близок".

Ущерб инфраструктуре оценивается в десятки тысяч шекелей.

Подозреваемый скрывался на складе в городе Цфат. Где и был задержан.