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Община

В поезд для паломников, едущих на гору Мерон, не будут пускать светских пассажиров

время публикации: 06 мая 2025 г., 22:24 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 22:24
В поезд для паломников, едущих на гору Мерон, не будут пускать светских пассажиров
Yonatan Sindel/Flash90

Каждый год в праздник Лаг ба-Омер сотни тысяч представителей религиозной общины посещают могилу РАШБИ (рабби Шимона бар-Йохая) на горе Мерон. В этом году празднования будут проходить 15 и 16 мая. В этом году, по информации телеканала "Кан-11", доставка паломников будет осуществляться не только автобусами, но и железной дорогой.

По информации радиостанции "Кан Бет", министерство транспорта планирует снять с линии Беэр-Шева – Тель-Авив состав и перебросить его в район Хайфы. Поезд будет ходить между Хайфой и Кармелем. При этом обычные пассажиры воспользоваться поездом не смогут, так как для посадки на него потребуется специальный билет на празднование "Йом Хиллула".

Телеканал передал, что частота движения поездов во время праздника между Тель-Авивом и Беэр-Шевой сократится.

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