"Мосад" и ЦАХАЛ вернули павшего через 43 года. Видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о событиях, связанных с войной в Израиле, и деятельностью ЦАХАЛа.

В этом выпуске: операция по возвращению тела израильского солдата Цви Фельдмана, погибшего в Первую ливанскую войну.

Израиль спустя почти 43 года вернул тело резервиста Цви Фельдмана, который погиб в одном из самых тяжелых боев Первой ливанской войны у населенного пункта Султан-Якуб в Ливане. Этот бой стал трагическим примером ошибок на всех уровнях командования, что привело к значительным потерям среди израильских войск и захвату техники противником. Сирийские силы сумели окружить израильский танковый батальон, что привело к потерям, пленению солдат и захвату военной техники.

Спецоперация по возвращению тела Фельдмана проходила на территории Сирии и была сопряжена с высоким риском для участвовавших агентов. Несмотря на это, израильским службам удалось установить точное место захоронения и организовать сложную операцию по транспортировке останков в Израиль.

На этом фоне возникает важный вопрос: насколько оправдано использование значительных ресурсов для возвращения тел погибших солдат? Может ли такая практика создавать опасный прецедент, повышающий ценность захвата тел израильских военнослужащих в глазах противников?

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

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