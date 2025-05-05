Падение ракеты в "Бен-Гурионе". Ошибка ПВО? Видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о событиях, связанных с войной в Израиле, и деятельностью ЦАХАЛа.

После падения ракеты хуситов в "Бен-Гурионе". Фоторепортаж

Хуситы нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту имени Бен-Гуриона – впервые за всё время конфликта. Попадание произошло вблизи 3-го пассажирского терминала и, несмотря на символический ущерб, продемонстрировало уязвимость израильской противоракетной обороны. Это событие стало поворотным моментом, вынуждая Израиль перейти от сдержанности к ответным действиям.

В результате атаки были выявлены технические сбои в работе израильской и американской систем ПРО. Попытки перехвата ракеты средствами "Хец-3" и американской системы THAAD оказались неудачными. По предварительным данным, ракета была собрана из иранских комплектующих и преодолела более 2100 километров, достигнув территории Израиля. Хуситы уже более десяти раз заявляли об "успешных" ударах по "Бен-Гуриону", и теперь им это удалось, что повлекло международный резонанс и отмену авиарейсов.

Американские военные изменили свою тактику в Йемене: в отличие от ограниченных ударов при Байдене, нынешние действия гораздо более масштабные и нацелены не только на инфраструктуру, но и на командование хуситов. Несмотря на это, обстрелы продолжаются. Причина – хорошо подготовленная логистика хуситов, включая рассредоточенные склады и мобильные пусковые установки, многие из которых находятся вне зоны досягаемости ВВС США и Израиля.

Израиль внимательно следит за развитием ситуации. Стратегическая дистанция и нехватка разведданных усложняют оперативную реакцию. Возможным решением могла бы стать ликвидация ключевых фигур в руководстве хуситов, включая их лидера. Однако такие операции крайне сложны из-за высокого уровня скрытности и мобильности хуситских командиров.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

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