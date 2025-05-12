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Израиль

Кража денег у "русских" стариков: предъявлены обвинения 16-летнему жителю Ашкелона

время публикации: 12 мая 2025 г., 15:51 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 15:51
Кража денег у "русских" стариков: предъявлены обвинения 16-летнему жителю Ашкелона
Flash90

В суд по делам несовершеннолетних в Беэр-Шеве подано обвинительное заключение против 16-летнего жителя Ашкелона, занимавшегося снятием денег со счетов пожилых людей с помощью данных, выманенных у них мошенническим путем организованной преступной группировкой.

Обвиняемый получал от курьера переданные жертвами мошенничества "для проверки" кредитные карты, снимал с их помощью наличные средства через банкоматы, после чего ломал карты, а деньги, за вычетом своей "комиссии", передавал другому курьеру.

При другой схеме обвиняемый получал от членов группировки код для снятия наличных без кредитной карты, полученный с помощью взлома мобильных телефонных жертв, снимал деньги и передавал их курьеру.

Жертвами мошенничества становились пожилые русскоязычные репатрианты.

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