Предъявлено обвинение террористу, напавшего на израильтян в Хадере. Подробности теракта

Во вторник, 12 ноября, в окружной суд Хайфы было подано обвинительное заключение против 36-летнего Ахмада Джабарина из Умм эль-Фахма, совершившего 9 октября теракт в Хадере. В результате этого теракта погиб 35-летний раввин Рафаэль Мордехай Фишхоф, отец шестерых детей, еще пять человек получили ранения. Террорист был ранен и задержан.

Ахмаду Джабарину предъявлены обвинения в совершении теракта, умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, пяти покушениях на убийство и других преступлениях. Ему грозит пожизненное заключение.

В тексте обвинительного заключения отмечается, что Ахмад Джабарин придерживается крайних экстремистских взглядов и является радикальным исламистом, он поддерживал террористическую организацию "Исламское государство". Нападение на израильтян было совершено им на почве религиозной и национальной ненависти.

В обвинительных документах, подготовленных прокуратурой, сказано, что Ахмад Джабарин, вооруженный ножом и топором, ехал на мотоцикле по Хадере до тех пор, пока не увидел человека в традиционной одежде религиозного еврея – это был Рафаэль Мордехай Фишхоф, он напал на него сзади и нанес множество ранений. В этот момент прохожий попытался вмешаться, террорист ударил ножом и его, после чего скрылся с места преступления на мотоцикле. Затем террорист вошел в центр проживания инвалидов, где напал на одного из местных жителей, ударив его ножом по шее с криком "Аллах Акбар". Затем он забрался на крышу рядом со школой (дети в школе были вынуждены спрятаться в классах). Затем террорист отправился на улицу Бялик, где ранил мужчину 50 лет. После этого он на мотоцикле доехал до улицы Йешаягу Исраэль, где заметил религиозного еврея – его он сбил своим мотоциклом и поехал дальше. Позже на улице Герцль террористов напал на еврея и ранил его ножом в шею, а также ранил еще одного человека, сидевшего в машине. Потом Джабарин на мотоцикле доехал до продуктового магазина, где продавец, увидев араба со следами крови на руках, применил против террориста баллончик с перцовым газом. Когда террорист вышел из магазина, его атаковали вооруженные гражданские лица.

В обвинительном заключении отмечается, что Ахмад Джабарин стремился убить как можно больше евреев и был готов к тому, что самого его убьют.