ЦАХАЛ сообщает об атаках на объекты инфраструктуры "Хизбаллы" в Дахии. Видео

По сообщению пресс-службы Армии Обороны Израиля, ранее во вторник, 12 ноября, боевые самолеты ВВС ЦАХАЛа, действуя по точным разведданным военной разведки, атаковали в районе Дахия в Бейруте командные пункты, объекты по производству вооружений и другие военные объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы".

В сообщении подчеркивается, что террористическая организация "Хизбалла" целенаправленно размещает свои объекты в центре гражданского населения в качестве метода ведения войны. Это еще один пример использования "Хизбаллой" граждан Ливана в качестве живого щита.

Перед атакой были предприняты значительные усилия для минимизации риска поражения гражданских лиц, включая визуальный сбор данных, точную разведывательную информацию и предварительные предупреждения об эвакуации населения из зоны террористической инфраструктуры.