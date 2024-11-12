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Израиль

ЦАХАЛ сообщает об атаках на объекты инфраструктуры "Хизбаллы" в Дахии. Видео

время публикации: 12 ноября 2024 г., 17:40 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 18:01
ЦАХАЛ сообщает об атаках на объекты инфраструктуры "Хизбаллы" в Дахии. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

По сообщению пресс-службы Армии Обороны Израиля, ранее во вторник, 12 ноября, боевые самолеты ВВС ЦАХАЛа, действуя по точным разведданным военной разведки, атаковали в районе Дахия в Бейруте командные пункты, объекты по производству вооружений и другие военные объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы".

В сообщении подчеркивается, что террористическая организация "Хизбалла" целенаправленно размещает свои объекты в центре гражданского населения в качестве метода ведения войны. Это еще один пример использования "Хизбаллой" граждан Ливана в качестве живого щита.

Перед атакой были предприняты значительные усилия для минимизации риска поражения гражданских лиц, включая визуальный сбор данных, точную разведывательную информацию и предварительные предупреждения об эвакуации населения из зоны террористической инфраструктуры.

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