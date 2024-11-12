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Израиль

Авихай Эдраи предупреждает жителей большей части Дахии: покиньте объекты "Хизбаллы"

время публикации: 12 ноября 2024 г., 13:56 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 13:56
Авихай Эдраи предупреждает жителей большей части Дахии: покиньте объекты "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Представитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей ряда кварталов Дахии – южного пригорода Бейрута, известного как оплот "Хизбаллы", – с точным перечислением объектов террористической инфраструктуры, которые будут атакованы Армией обороны Израиля в ближайшее время.

Речь идет о следующих районах Дахии: Харет Хрейк, Гбейри, Лейлаки, Хадад Бейрут. На прилагаемых к предупреждению картах обозначены объекты, находящиеся в окружении гражданских строений, таких как жилые дома и школы. Эти объекты помечены красным цветом, и местных жителей призывают как можно скорее покинуть здания, указанные на картах, и близко к ним расположенные здания, удалившись на расстояние не менее 500 метров.

"Вы находитесь в непосредственной близости от объектов и учреждений, принадлежащих "Хизбалле", – указывает Эдраи. – В ближайшем будущем ЦАХАЛ будет активно действовать против данных объектов, и для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей вы должны немедленно покинуть эти и соседние здания и держаться от них на расстоянии не менее 500 метров".

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