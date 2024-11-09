ЦАХАЛ: ночью в Бейруте были атакованы штаб "Хизбаллы" и другие объекты. Видео

ЦАХАЛ подтвердил нанесение ночью ударов по целям в районе Дахия, на юге Бейрута. Согласно сообщению ЦАХАЛа, израильские ВВС атаковали штаб-квартиру "Хизбаллы", цех по производству оружия и другие объекты террористической инфраструктуры.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирному населению.