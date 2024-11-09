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Израиль

ЦАХАЛ: ночью в Бейруте были атакованы штаб "Хизбаллы" и другие объекты. Видео

время публикации: 09 ноября 2024 г., 07:37 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 07:42
ЦАХАЛ: ночью в Бейруте были атакованы штаб "Хизбаллы" и другие объекты. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ подтвердил нанесение ночью ударов по целям в районе Дахия, на юге Бейрута. Согласно сообщению ЦАХАЛа, израильские ВВС атаковали штаб-квартиру "Хизбаллы", цех по производству оружия и другие объекты террористической инфраструктуры.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирному населению.

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