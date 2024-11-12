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Израиль

На верфи в Германии завершаются работы над израильским "Драконом"

время публикации: 12 ноября 2024 г., 19:58 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 20:07
На верфи в Германии завершаются работы над израильским "Драконом"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Во вторник, 12 ноября, на судостроительной верфи в Киле состоялась церемония присвоения имени новой израильской подводной лодке. Это будет шестая подлодка в составе ВМС Израиля.

На церемонии присутствовали командующий ВМС ЦАХАЛа вице-адмирал Давид Саар Салама, заместитель гендиректора и главы управления военных закупок министерства обороны Зеэв Ландау, посол Израиля в Германии Рон Просор, а также представители министерства обороны и ВМС, курирующие проект совместно с работниками германской верфи.

Новая израильская подлодка названа "Дракон". Пресс-служба Армии обороны Израиля отмечает, что кроме того, что дракон в мифах и сказках является символом мощи, это название было выбрано еще и потому, что оно содержит три буквы "далет", "куф", "реш" (דקר), служа напоминанием о затонувшей в 1968 году подлодке "Дакар" и ее экипаже.

"Дракон" будет передан ЦАХАЛу в 2025 году, после чего отправится в порт приписки.

АХИ "Дракон" относится к классу "Дольфин".

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