Нетаниягу выступил перед Кнессетом: "Мои решения о подлодках помогли в этой войне"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил на пленарном заседании Кнессета накануне заседания "40 подписей", когда 40 подписавших требование депутатов обязывают премьер-министра явиться перед Кнессетом. Выступление премьера касалось "дела о подлодках", в связи с которым он в числе других высокопоставленных руководителей периода "дела 3000" получил предупредительное письмо, а также хода войны "Железные мечи" и других проблем страны.

Нетаниягу начал свое выступление с напоминания, что "Государство Израиль ведет в эти дни борьбу за свое существование". "Эта борьба идет на семи фронтах, и ведет ее против нас Иран. Чем больше мы углубляемся в сектор Газы, тем больше свидетельств ведущейся против нас непримиримой борьбы мы видим, нам предстоят сложнейшие задачи и непростые решения".

Далее глава правительства заявил, что он обещает три вещи: добиться возвращения 120 заложников, как живых, так и погибших, придерживаться израильской сделки, предложенной президентом США Джо Байденом и вернуть население эвакуированных районов как на юге, так и на севере Израиля.

Возвращение на заголовки "дела о подлодках" Нетаниягу прокомментировал так: "Во время войны я не буду делать заявления по поводу следственной комиссии. Но решения, которые я принял в отношении подводных лодок тогда, спасли множество жизней в ходе нынешней войны. И я готов вынести следственную комиссию – ради народа Израиля и наших героических солдат".

Нетаниягу в очередной раз упрекнул "тех, кто пытается ослабить дух наших героически сражающихся военнослужащих", заявив, что эти злоумышленники занимаются "подстрекательством, оскорблениями, нормализацией насилия и попытками внушить, что ЦАХАЛ не может одержать победу". "Это меньшинство, – подчеркнул Нетаниягу. – А большинство нашего народа понимают, что нам следует объединяться, а не раскалываться, потому что мы должны вместе бороться против наших врагов".