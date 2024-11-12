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Израиль

СМИ: в ближайшие дни ЦАХАЛ разошлет повестки ультрарелигиозным призывникам

время публикации: 12 ноября 2024 г., 19:24 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 19:28
СМИ: в ближайшие дни ЦАХАЛ разошлет повестки ультрарелигиозным призывникам
Chaim Goldberg/Flash90

В ближайшее воскресенье ЦАХАЛ готовится разослать 7000 повесток молодым людям призывного возраста из ультраортодоксальной общины. Об этом написали сайты "Маарив" и Ynet .

В армии заявляют, что вопреки слухам, управление по делам "харедим" не только не будет закрыто, а наоборот, в соответствии с планом, его деятельность будет расширена.

Отметим, что 4 ноября Йоав Галант, находясь на должности министра обороны, утвердил приказ о рассылке 7000 повесток призывникам из ультраортодоксального сектора. После того, как Галант был отправлен в отставку с поста министра, начали распространяться слухи о том, что указ о призыве "харедим" будет отменен.

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