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Израиль

Инбаль Ор принудительно доставлена в суд. Ей грозит до 12 лет лишения свободы

время публикации: 12 ноября 2024 г., 14:18 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 14:18
Инбаль Ор принудительно доставлена в суд. Ей грозит до 12 лет лишения свободы
Flash90

Бывшая владелица девелоперской компании "Ор Сити НАДЛАН" Инбаль Ор, которая в минувший четверг не явилась в суд на оглашение приговора и покинула свое место жительства под предлогом того, что она более не является гражданкой Израиля, и на нее не распространяются полномочия израильского суда, была принудительно доставлена в суд во вторник, 12 ноября.

Мировой суд Тель-Авива предлагает Инбаль Ор пройти досудебное обследование, которое проводится службой пробации и оценивает личность подсудимого, социальное положение, семейные обстоятельства, вероятность реабилитации и рекомендации по присуждению наказания.

Инбаль Ор ранее обвиняется в многочисленных налоговых нарушениях, непредоставлении декларации об активах, нарушении закона о защите прав потребителей, в подделке корпоративных документах и мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, жертвами которого стали ее клиенты и управляющий филиалом банка.

Предпринимательнице грозит тюремное заключение сроком до 12 лет. Напомним, в августе 2016 года окружной суд выдал ордер на ликвидацию компаний, входивших в группу "Ор Сити НАДЛАН", во главе которой стояла Инбаль Ор. Инбаль Группа "Ор Сити" реализовала строительные проекты методом объединения потенциальных покупателей в жилищные кооперативы, и в последние годы деятельности компании многие клиенты потеряли свои деньги и не получили квартиры. Ор была объявлена банкротом.

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