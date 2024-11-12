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Израиль

Опубликованы имена погибших в результате ракетного обстрела в Нагарии

время публикации: 12 ноября 2024 г., 22:04 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 22:11
Опубликованы имена погибших в результате ракетного обстрела в Нагарии
Пресс-служба МАДА

Разрешены к публикации имена погибших, в результате ракетного обстрела Нагарии. Это 52-летний Зив Бельфер и 54-летний Шимон Наджам.

12 ноября в сторону Нагарии было запущено не менее 10 ракет, часть из них была перехвачена. Одна из ракет упала на столярную мастерскую в промышленной зоне Нагарии. На месте падения ракеты были обнаружены тела двух мужчин.

В результате обстрела легкие ранения получили еще два человека, которых обстрел застал в дороге.

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