Прокуратура просит отклонить просьбу Нетаниягу о переносе даты возобновления суда

Государственная прокуратура сообщила окружному суду в Иерусалиме, что возражает против просьбы адвокатов премьер-министра Биньямина Нетаниягу отложить начало свидетельских показаний.

"Общественный интерес требует, чтобы рассмотрение этого дела и судебный процесс закончились как можно быстрее. Общественный интерес, требования норм справедливого хода судебной процедуры, а также принцип равенства перед законом требуют начать слушание свидетельств защиты в заранее установленный срок", – говорится в ответе государственной прокуратуры.

Как сообщалось ранее, адвокаты премьер-министра Биньямина Нетаниягу обратились в окружной суд Иерусалима с просьбой отложить начало свидетельских показаний.

Премьер-министр должен начать давать свидетельские показания 2 декабря.

На сей раз адвокаты просят перенести начало показаний на 10 недель, то есть на середину февраля.

Адвокаты мотивируют свою просьбу тем, что "в связи с событиями исключительной важности, такими как ликвидация Мухаммада Дэйфа и Хасана Насраллы, а также в связи с переговорами по сделке по освобождению заложников, премьер-министр не имел возможности подготовиться к даче показаний".