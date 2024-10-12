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Израиль

Всемирная продовольственная программа: помощь не поступает на север сектора Газы с 1 октября

время публикации: 12 октября 2024 г., 15:36 | последнее обновление: 12 октября 2024 г., 15:51
Всемирная продовольственная программа: помощь не поступает на север сектора Газы с 1 октября
AP Photo/Gregorio Borgia, FILE

Всемирная продовольственная программа ООН (UN World Food Programme) заявила, что из-за эскалации насилия на севере сектора Газы продовольственная помощь не поступает туда с 1 октября.

Пункты распределения продовольствия, а также кухни и пекарни на севере сектора, были вынуждены закрыться из-за авиаударов, наземных операций и приказов об эвакуации. Единственная функционирующая пекарня, поддерживаемая WFP, сгорела после попадания в нее снаряда. 

Последние оставшиеся запасы продовольствия WFP на севере сектора Газы были распределены по убежищам и медицинским учреждениям. "Север Газы фактически отрезан, и мы не можем там работать", – сказал Антуан Ренар, директор отделения WFP в ПА.

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