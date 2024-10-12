Всемирная продовольственная программа: помощь не поступает на север сектора Газы с 1 октября

Всемирная продовольственная программа ООН (UN World Food Programme) заявила, что из-за эскалации насилия на севере сектора Газы продовольственная помощь не поступает туда с 1 октября.

Пункты распределения продовольствия, а также кухни и пекарни на севере сектора, были вынуждены закрыться из-за авиаударов, наземных операций и приказов об эвакуации. Единственная функционирующая пекарня, поддерживаемая WFP, сгорела после попадания в нее снаряда.

Последние оставшиеся запасы продовольствия WFP на севере сектора Газы были распределены по убежищам и медицинским учреждениям. "Север Газы фактически отрезан, и мы не можем там работать", – сказал Антуан Ренар, директор отделения WFP в ПА.