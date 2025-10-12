На границе с Ливаном саперы ЦАХАЛа обезвредили еще одну старую ловушку

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что во время инженерных работ в районе деревни Раджар, на границе с Ливаном, была обнаружена еще одна ловушка – яма со взрывчаткой.

На место прибыли военные саперы, которые обезвредили участок.

Военные отмечают, что речь идет о старой ловушке, построенной еще до Второй ливанской войны.

Отметим, что 30 сентября в районе Раджар была обезврежена первая наземная мина.