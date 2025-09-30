На границе с Ливаном саперы ЦАХАЛа обезвредили старую ловушку
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что во время работ, выполняемых гражданскими лицами на севере деревни Раджар, на границе с Ливаном, была обнаружена ловушка – яма с взрывчаткой.
На место прибыли военные саперы, которые обезвредили участок.
Военные отмечают, что речь идет о старой ловушке, построенной еще до Второй ливанской войны.
Отмечается, что ловушка находилась за "голубой линией". Проверяются подозрения, что она была устроена боевиками "Хизбаллы".