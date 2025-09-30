x
30 сентября 2025
30 сентября 2025
30 сентября 2025
30 сентября 2025
Израиль

На границе с Ливаном саперы ЦАХАЛа обезвредили старую ловушку

ЦАХАЛ
Ливан
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 30 сентября 2025 г., 22:06 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 22:06
На границе с Ливаном саперы ЦАХАЛа обезвредили старую ловушку
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что во время работ, выполняемых гражданскими лицами на севере деревни Раджар, на границе с Ливаном, была обнаружена ловушка – яма с взрывчаткой.

На место прибыли военные саперы, которые обезвредили участок.

Военные отмечают, что речь идет о старой ловушке, построенной еще до Второй ливанской войны.

Отмечается, что ловушка находилась за "голубой линией". Проверяются подозрения, что она была устроена боевиками "Хизбаллы".

Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 сентября 2025

725-й день войны: удары в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии