На границе с Ливаном саперы ЦАХАЛа обезвредили старую ловушку

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что во время работ, выполняемых гражданскими лицами на севере деревни Раджар, на границе с Ливаном, была обнаружена ловушка – яма с взрывчаткой.

На место прибыли военные саперы, которые обезвредили участок.

Военные отмечают, что речь идет о старой ловушке, построенной еще до Второй ливанской войны.

Отмечается, что ловушка находилась за "голубой линией". Проверяются подозрения, что она была устроена боевиками "Хизбаллы".