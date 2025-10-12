x
12 октября 2025
Израиль

СМИ: ожидается, что первые заложники будут освобождены в 8 часов утра

время публикации: 12 октября 2025 г., 21:54 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 22:21
СМИ: ожидается, что первые заложники будут освобождены в 8 часов утра
Miriam Alster/FLASH90

Новостные службы 12-го и 13-го телеканалов передали, что освобождение заложников может начаться завтра в 8 часов утра.

По информации 13-го телеканала, родных освобождаемых заложников попросили приехать на базу в Реим к 07:30. О том, что семьи заложников предупреждены о том, что около 8 часов утра ХАМАС передаст первых похищенных "Красному Кресту", написало издание "Гаарец".

Радиостанция "Кан Бет" передала, что родственникам сообщили, что передача похищенных представителям "Красного Креста" будет осуществляться в двух точках в секторе Газы с интервалом в час. Возможно, что затем в третьем месте будут освобождены еще несколько человек.

По информации 12-го телеканала, освобождение заложников будет происходить в два этапа в трех местах: в городе Газа, в одном из лагерей в центральной части сектора и в Хан-Юнисе на юге.

