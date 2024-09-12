Внимание, розыск: пропал 30-летний Ури Коэн из Реут
время публикации: 12 сентября 2024 г., 13:37 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 13:37
Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розысках пропавшего. Пропал 30-летний Ури Коэн из Реут. В последний раз его видели в среду вечером, после чего от него не было вестей.
Приметы пропавшего: рост 178 см, стройный, короткие черные волосы, темные глаза, светлый оттенок кожи. Был одет в белую майку и короткие брюки, на ногах были шлепанцы.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Модиина по телефону 08-6769444.
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