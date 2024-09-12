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Израиль

Большинство пострадавших в Рамле находились в магазинах рядом с взорвавшимся автомобилем

время публикации: 12 сентября 2024 г., 19:10 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 19:31
Большинство пострадавших в Рамле находились в магазинах рядом с взорвавшимся автомобилем
Пресс-служба МАДА

На улице Герцля в центре Рамлы, недалеко от городского рынка, взорвался и загорелся легковой автомобиль, огонь с него перебросился на два ближайших магазина. В результате этого инцидента пострадали 12 человек, состояние пятерых критическое.

По словам свидетелей, после взрыва машины несколько прохожих забежали в ближайшие магазины в поисках укрытия, но спустя мгновение в них начался пожар. Именно в магазинах находились большинство пострадавших. В критическом состоянии в больницу доставлены: двухмесячная девочка, дети 5, 10 и 15 лет, 50-летняя женщина. Еще два человека получили травмы средней тяжести, и пять – легкие травмы.

Прибывший на место происшествия генинспектор полиции Дани Леви заявил, что речь идет о происшествии на криминальной почве. Место взрыва также посетил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Сайт Ynet пишет, что следственные органы исключили, что причиной взрыва машины стало взрывное устройство. Возможно, в нее был брошен "коктейль Молотова".

Отметим, что накануне вечером в Рамле произошли два убийства. На улице Элиягу а-Нави из огнестрельного оружия был смертельно ранен 40-летний мужчина, он умер в больнице. В квартале Джоариш был обнаружен автомобиль с трупом женщины.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 сентября 2024

Взрыв автомобиля в Рамле, четыре человека в критическом состоянии