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Израиль

В Маджд аль-Круме застрелен молодой мужчина

время публикации: 12 сентября 2024 г., 07:24 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 07:24
В Маджд аль-Круме застрелен молодой мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

Бригада службы скорой помощи МАДА, вызванная после инцидента со стрельбой в Маджд аль-Крум на севере Израиля, обнаружила на восточном въезде в населенный пункт молодого человека в возрасте около 20 лет с проникающими огнестрельными ранениями.

Медики МАДА провели реанимационные процедуры, однако в итоге были вынуждены констатировать факт смерти.

Полиция Израиля занимается расследованием подозрений на убийство.

Израиль
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