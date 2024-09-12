В Маджд аль-Круме застрелен молодой мужчина

Бригада службы скорой помощи МАДА, вызванная после инцидента со стрельбой в Маджд аль-Крум на севере Израиля, обнаружила на восточном въезде в населенный пункт молодого человека в возрасте около 20 лет с проникающими огнестрельными ранениями.

Медики МАДА провели реанимационные процедуры, однако в итоге были вынуждены констатировать факт смерти.

Полиция Израиля занимается расследованием подозрений на убийство.