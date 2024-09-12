В Маджд аль-Круме застрелен молодой мужчина
время публикации: 12 сентября 2024 г., 07:24 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 07:24
Бригада службы скорой помощи МАДА, вызванная после инцидента со стрельбой в Маджд аль-Крум на севере Израиля, обнаружила на восточном въезде в населенный пункт молодого человека в возрасте около 20 лет с проникающими огнестрельными ранениями.
Медики МАДА провели реанимационные процедуры, однако в итоге были вынуждены констатировать факт смерти.
Полиция Израиля занимается расследованием подозрений на убийство.
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