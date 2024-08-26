В деревне Кафр-Кара застрелен мужчина
время публикации: 26 августа 2024 г., 23:59 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 23:59
В больницу "Гилель Яфе" в Хадере из деревни Кафр-Кара был доставлен мужчина примерно 27 лет с тяжелыми огнестрельными ранениями. Вскоре из больницы сообщили, что усилия по спасению жизни пациенту не увенчались успехом, и была констатирована его смерть.
На месте происшествия в Кафр-Каре находятся крупные силы полиции, ведется расследование обстоятельств происшествия.
При этом из полиции передали, что речь идет о происшествии на криминальной почве, а не о теракте.
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