В деревне Кафр-Кара застрелен мужчина

В больницу "Гилель Яфе" в Хадере из деревни Кафр-Кара был доставлен мужчина примерно 27 лет с тяжелыми огнестрельными ранениями. Вскоре из больницы сообщили, что усилия по спасению жизни пациенту не увенчались успехом, и была констатирована его смерть.

На месте происшествия в Кафр-Каре находятся крупные силы полиции, ведется расследование обстоятельств происшествия.

При этом из полиции передали, что речь идет о происшествии на криминальной почве, а не о теракте.