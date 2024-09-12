Канцелярия Нетаниягу: "На заседании кабинета по ведению войны присутствовал Бен-Гвир"

Канцелярия премьер-министра опубликовала опровержение появившихся в СМИ сообщений о том, что после просьбы Бен-Гвира включить его в "кабинет по ведению войны" Нетаниягу расформировал этот орган и создал новый, не пригласив главу МНБ.

"Вопреки сообщениям СМИ, не существует "нового узкого форума по вопросам безопасности". Премьер-министр Нетаниягу постоянно проводит совещания по вопросам безопасности, на которые время от времени приглашаются отдельные министры, в зависимости от их сферы ответственности.

Так было на этой неделе, когда министр Йоав Киш принимал участие в заседании кабинета, и вчера, когда в обсуждении участвовал министр Бен-Гвир", – говорится в сообщении канцелярии.

Сообщение о создании нового форума по ведению войны появилось 10 сентября. По информации телеканала "Кан-11", в него вошли министр обороны Йоав Галант, министр юстиции Ярив Левин, министр финансов Бецалель Смотрич, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, министр иностранных дел Исраэль Кац и депутат Кнессета Арье Дери.