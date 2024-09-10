Нетаниягу сформировал новый кабинет по ведению войны, не позвав в него Бен-Гвира

После того, как министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир потребовал включить его в "узкий кабинет по ведению войны", Нетаниягу расформировал этот орган и вместо него создал "узкий" форум по ведению войны, в который кроме него вошли еще шесть человек.

По данным телеканала "Кан-11", для участия в "узком" форуме приглашены министр обороны Йоав Галант, министр юстиции Ярив Левин, министр финансов Бецалель Смотрич, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, министр иностранных дел Исраэль Кац и депутат Кнессета Арье Дери.

Начальник Генштаба и представители системы безопасности знакомят участников форума с происходящим на всех фронтах. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил телеканалу "Кан-11", что Нетаниягу пригласил Смотрича, зная, что он не будет сливать информацию, и для того, чтобы попытаться убедить его поддержать сделку по заложникам. Но, по словам источника, в последнем Нетаниягу пока не преуспел.