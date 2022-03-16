Новые правила въезда для украинцев в контексте безвизового соглашения между Израилем и Украиной. Комментарии адвоката

В воскресенье, 20 марта, Высший суд справедливости (БАГАЦ) рассмотрит иск, поданный адвокатской конторой Томера Варши по просьбе посольства Украины в Израиле против министра внутренних дел Айелет Шакед, министра иностранных дел Яира Лапида, Управления регистрации населения, правительства Израиля и юридического советника правительства.

Истцы требуют от БАГАЦ постановления о том, что решение главы МВД Айелет Шакед об установке квоты на въезд в Израиль граждан Украины является незаконным, поскольку нарушает безвизовое соглашение между Израилем и Украиной.

Иск был подан в БАГАЦ 12 марта в связи с тем, что глава МВД Айелет Шакед установила квоту на прием в Израиле граждан Украины – таким образом, по мнению истцов, нарушив безвизовое соглашение между странами. После подачи иска и консультаций с юридическим советником правительства, а также после волны критики со стороны СМИ и общественных организаций, Шакед 13 марта изменила правила приема украинских граждан, заявив, что родственники израильтян в квоту не входят.

Вечером 13 марта в ответ на иск представители правительства заявили, что доступ в страну останется открытым еще неделю, так как квота не будет исчерпана. Получив этот ответ, БАГАЦ принял решение провести рассмотрение иска в течение семи дней.

В СМИ также попал документ, подписанный главой пограничной службы Амноном Шмуэли, который предписывает авиакомпаниям не допускать на рейсы в Израиль граждан Украины, у которых, в частности, на руках нет визы или разрешения на въезд в Израиль от Управления регистрации населения и иммиграции.

После этого ряд украинских и российских СМИ вышли с публикациями о том, что Израиль в одностороннем порядке отменил безвизовый режим с Украиной. В украинских СМИ также появилась новость без ссылки на официальный источник, согласно которой, власти Украины рассматривают вариант встречной отмены "безвиза". Посольство Украины в Израиле не стало это комментировать.

В ответ на запрос редакции NEWSru.co.il в пресс-службе главы МВД Израиля Айелет Шакед заявили следующее: "Соглашение о безвизовом режиме существует для обычной ситуации, а не для военного времени. Мы не намереваемся его отменять. Взвешенная и сбалансированная программа приема, которую утвердила министр, позволяет въехать в Израиль множеству украинцев, бегущих от войны".

Наша редакция также попросила прокомментировать ситуацию адвоката Томера Варшу, подавшего иск в БАГАЦ.

Как объяснил нам адвокат Томер Варша, договор о безвизовом сообщении, подписанный Израилем и Украиной в 2010 году, был утвержден решением правительства и вошел в законодательный акт, который может быть изменен также только решением правительства или решением министра внутренних дел после консультации с комиссией Кнессета по внутренним делам.

По мнению Варши, решение Шакед действительно меняет безвизовое соглашение из-за наличии квоты и невозможности въехать в Израиль, не подав прошение и не получив разрешение заранее. То есть, на практике, заявляет адвокат, это аннулирует "безвиз", причем аннулирует незаконным образом – без надлежащей процедуры.